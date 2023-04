Montenegro: Jakov Milatovic è il nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jakov Milatovic, del Movimento Europe Now (Pes), è il nuovo presidente del Montenegro. Stando a quanto riportato dal Centro per il monitoraggio e la ricerca (Cemi) sulla base del 100 per cento delle schede elettorale scrutinate, Milatovic ha ottenuto il 60 per cento dei voti alle elezioni presidenziali che si sono svolte nella giornata di ieri nel Paese balcanico. Il suo sfidante, leader del Partito democratico dei socialisti (Dps) e attuale presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, si è attestato al 40 per cento. Milatovic ha staccato il suo rivale in tutte le regioni del Paese e praticamente in tutte le città principali, a cominciare dalla capitale Podgorica dove la sua vittoria è stata la più convincente con il 69 per cento dei consensi. L'affluenza, secondo i dati Cemi, è stata del 70,4 per cento. Il mandato del presidente in Montenegro dura cinque anni. (Seb)