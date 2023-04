Regno Unito: Starmer visiterà Albania e Francia per dimostrare impegno su immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laborista del Regno Unito Keir Starmer ha in programma di visitare l'Albania e la Francia nel tentativo di dimostrare che la sua forza politica potrebbe svolgere un lavoro migliore nel fermare le piccole imbarcazioni rispetto al Partito conservatore. Come riporta il quotidiano "The Times", Starmer è in trattative con il governo albanese e con funzionari francesi per l'organizzazione di tali visite che sarebbero focalizzate su questo dossier. In Albania, Starmer potrebbe incontrare Edi Rama, il primo ministro, mentre in Francia potrebbe incontrare i vertici della polizia e gli addetti ai lavori a Calais. È probabile che le visite si svolgano prima dell'estate. (Rel)