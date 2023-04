Belize: presidente Taiwan arrivata a Belmopan, previsto oggi colloquio con premier Briceno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, è arrivata ieri in Belize per una visita di tre giorni, nell’ambito di un più ampio tour che l’ha vista anche in Guatemala. La presidente e la sua delegazione sono state accolte all’aeroporto internazionale Philip S.W. Goldson dalla governatrice generale del Belize Froyla Tzalam e dall’ambasciatrice di Taipei in quel Paese, Lily Hsu, tra gli altri. Tsai ha in programma oggi un colloquio con il primo ministro John Briceno, al termine del quale è prevista la firma di un accordo di cooperazione tecnica bilaterale. Tsai dovrebbe inoltre pronunciare un discorso all’Assemblea nazionale e visite nei siti che ospitano progetti congiunti. Il Guatemala e il Belize sono gli unici alleati diplomatici di Taiwan nel Centroamerica, dopo che l’Honduras, il 26 marzo, ha trasferito il riconoscimento diplomatico alla Cina il mese scorso. In tutto sono 13 i Paesi che intrattengono relazioni diplomatiche ufficiali con Taiwan; gli altri sono Haiti, Isole Marshall, Nauru, Palau, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine, eSwatini, Tuvalu e Città del Vaticano. Tsai lascerà il Belize il 5 aprile e nel viaggio di ritorno verso Taiwan farà una breve sosta a Los Angeles. Anche nel viaggio di andata si è fermata negli Stati Uniti, a New York, dove ha ricevuto un premio per la leadership dall’Hudson Institute. (segue) (Cip)