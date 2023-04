Belize: presidente Taiwan arrivata a Belmopan, previsto oggi colloquio con premier Briceno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Città del Guatemala Tsai ha incontrato il presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. I due leader hanno avuto un colloquio, assistito alla firma da parte dei rispettivi ministri degli Esteri di un accordo di base sulla cooperazione bilaterale e tenuto una conferenza stampa congiunta. Il colloquio, come hanno riferito entrambi i governi, ha toccato tutti i temi della cooperazione bilaterale e il suo rafforzamento, soprattutto per dare impulso allo sviluppo economico e sociale. “Abbiamo avuto un dialogo franco e aperto tra alleati strategici, ma soprattutto amici, in cui abbiamo rafforzato i legami di cooperazione a beneficio delle nostre popolazioni. L’amicizia tra il Guatemala e Taiwan è indissolubile”, ha sintetizzato Giammattei su Twitter. “Questa visita ufficiale è molto significativa per rinnovare e riaffermare il nostro pieno sostegno al governo di Taiwan, ribadendo il nostro riconoscimento come nazione indipendente e con la quale condividiamo valori democratici e rispetto reciproco”, ha aggiunto. Tsai ha sottolineato che “Taiwan e il Guatemala sono partner democratici che condividono valori come la libertà e il rispetto dei diritti umani”, ricordando anche la visita di Giammattei in Ucraina, e ha espresso gratitudine al governo guatemalteco per aver preso posizione l’anno scorso contro le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan e per aver chiesto la presenza di Taipei nelle organizzazioni internazionali. (segue) (Cip)