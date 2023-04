Belize: presidente Taiwan arrivata a Belmopan, previsto oggi colloquio con premier Briceno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della visita Giammattei ha insignito Tsai dell’onorificenza dell’Ordine dei cinque vulcani, grado di Gran croce, Targa d’oro. Il presidente del Guatemala, inoltre, ha accompagnato la sua ospite in visita al parco archeologico di Tikal, testimonianza dell'antica civiltà maya, sito iscritto nella lista del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Alla presidente taiwanese è stato offerto un banchetto d’onore. Infine, i due leader si sono recati insieme all’Ospedale nazionale di Chimaltenango, un esempio della collaborazione tra le parti, costruito in soli 18 mesi durante la pandemia di Covid-19. (Cip)