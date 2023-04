Germania: completata indagine sui bunker per loro possibile riattivazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto federale per gli immobili (Bima) ha completato l'indagine sui bunker per la protezione della popolazione in Germania, senza decidere quali dovranno essere riattivati. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, la terza e ultima fase delle verifiche ha visto “un test tecnico approfondito e complesso” di un campione rappresentativo di tali strutture. Ora, le conoscenze acquisite sono oggetto di valutazione da parte del Bima, che redigerà un rapporto in merito da presentare al ministero dell'Interno tedesco a maggio con una previsione dei costi per la riattivazione degli impianti. In seguito, il governo federale deciderà come procedere. Nel 2007, in Germania è stato deciso di chiudere i bunker per la protezione della popolazione. Tuttavia, il processo è stato interrotto a marzo del 2022, a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. (Geb)