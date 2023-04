Ue: Macron riceve von der Leyen in vista del viaggio in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceve oggi all'Eliseo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, per un pranzo di lavoro dedicato al viaggio in Cina previsto dal 5 all'8 aprile. "L'unità europea" è "indispensabile alla costruzione di una partenariato equilibrato con la Cina", si legge in una nota dell'Eliseo in cui si spiega che la "visita avrà, come le precedenti, una forte dimensione europea". L'arrivo di von der Leyen è previsto per le 12. Nel programma non figurano dichiarazioni o conferenza stampa.(Frp)