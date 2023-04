Scozia: pettegolezzi online e mancanza di privacy, i motivi delle dimissioni di Sturgeon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha affermato che i pettegolezzi online nei suoi confronti e la necessità di avere maggiore privacy erano "parte del motivo" dietro la decisione di dimettersi da leader del partito nazionale scozzese. In un nuovo podcast per l'emittente televisiva "Bbc", Sturgeon ha dichiarato: "Voglio avere un po' più di anonimato e voglio solo proteggere parte di ciò che le persone danno per scontato nelle loro vite che però io ho dimenticato di avere." L'ex prima ministra si era dimessa a febbraio, dicendo che era chiaro "nella mia testa e nel mio cuore" che era il momento giusto per lasciare l'incarico. (Rel)