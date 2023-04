Energia: Valentini, Schifani su solare? Possibile valutazione richiesta ma fare chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ possibile valutare la richiesta del presidente della Sicilia, Renato Schifani, nella speranza che questo stop serva per fare chiarezza. Lo ha detto il viceministro delle Imprese e Made in Italy, Valentino Valentini, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 commentando lo stop del governatore siciliano alle autorizzazioni per il fotovoltaico. “C’è sempre una lotta tra le esigenze dell'agricoltura e della transizione. Dal presidente c’è l’esigenza di ottenere una quota di ricchezza che viene prodotta. Il governo spero esaminerà le richieste nelle sedi appropriate, e spero serve per dare chiarezza e un’accelerazione nell'installazione del fotovoltaico", ha aggiunto. (Rin)