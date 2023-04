Egitto: ministro Esteri incontra presidente del Parlamento iracheno, focus su relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto Muhammad al Halbousi, il presidente del Parlamento iracheno. Lo ha riferito Ahmed Abu Zeid, il portavoce ufficiale del ministero, affermando che il ministro ha espresso "l'aspirazione a rafforzare la cooperazione congiunta in modo da valorizzare gli interessi dei due Paesi e dei popoli, nel quadro delle loro relazioni storiche, della fratellanza, del destino e degli obiettivi comuni, pur sottolineando il pieno sostegno dell'Egitto alla sicurezza e stabilità dell'Iraq e ai suoi sforzi nella guerra al terrorismo". Shoukry ha anche sottolineato l'importanza del ruolo dei parlamenti nel consolidare le relazioni tra Egitto e Iraq, esprimendo soddisfazione per la cooperazione testimoniata dalle istituzioni legislative dei due Paesi. Il capo della diplomazia egiziana ha inoltre sottolineato l'interesse dell'Egitto a rispondere alle richieste irachene per la partecipazione di società egiziane a progetti di ricostruzione in Iraq. Durante la visita al Cairo, Al Halbousi ha incontrato il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi. Il capo dello Stato egiziano ha sottolineato le relazioni egiziano-irachene e la volontà dell'Egitto di promuovere ulteriormente la cooperazione bilaterale in tutti i campi, sia a livello ufficiale che tra i popoli, soprattutto alla luce dell'attuale slancio delle relazioni congiunte e delle reciproche visite di alti funzionari. (Cae)