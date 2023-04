Russia: ministro Interno aggiunge in lista ricercati la sospettata dell'omicidio di Tatarskij

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno russo ha aggiunto nella lista dei ricercati Darja Trepova, la cittadina russa sospettata di aver causato l'esplosione avvenuta ieri in un locale a San Pietroburgo che ha ucciso il corrispondente militare Vladlen Tatarskij. E' quanto risulta dalla base di ricercati del dicastero russo. Come ha riferito in precedenza l'agenzia di stampa "Ria Novosti", la ragazza avrebbe portato al giornalista un regalo - una statuetta - dove sarebbe stato collocato un ordigno esplosivo. Secondo gli ultimi dati a disposizione, l'esplosione ha causato 32 feriti. (Rum)