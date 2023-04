Cultura: Valentini ironizza su proposta Rampelli, creiamo un ministero sulle Traduzioni autorizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho un dilemma: ‘Made in Italy’ è ‘fatto in Italia’ o ‘fabbricato in Italia’? Ritengo opportuno creare un ministero sulle Traduzioni autorizzate". Lo ha detto il viceministro delle Imprese e Made in Italy Valentino Valentini ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 alludendo alla proposta del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di una legge per scoraggiare l'uso di termini stranieri al posto di quelli italiani. (Rin)