India: re del Bhutan in visita ufficiale da oggi al 5 aprile

- Il re del Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, sarà in visita ufficiale in India da oggi al 5 aprile, su invito della presidente della Repubblica indiana, Droupadi Murmu. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. Il sovrano, si legge nella nota, sarà accompagnato dal ministro degli Esteri, Tandi Dorji, e da alti funzionari. Il monarca bhutanese incontrerà la presidente, il primo ministro e il ministro degli Esteri indiani. La visita rientra in una lunga tradizione di scambi e amicizia tra i due Paesi e offrirà l’occasione di fare il punto sulla cooperazione bilaterale. (Inn)