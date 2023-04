Auto: Urso, prevalga la ragione sull'ideologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La transizione ecologica "non è un pranzo di gala", dice al "Messaggero" Adolfo Urso, ministro delle Imprese e il Made in Italy di Fratelli d'Italia. E puntare tutte i gettoni sull'auto elettrica come chiede l'Ue significa, in un futuro non remoto, riaprire "anche le miniere italiane per estrarre litio, cobalto, titanio". Un cortocircuito green. Eppure la commissaria per l'Energia Simson ha riaperto la strada ai biocarburanti: "Ora spero che anche la sinistra italiana si ricreda. L'Italia è più forte in Europa perché porta le ragioni del lavoro e della impresa, della scienza e della ricerca. Lo abbiamo fatto con l'automotive, salvando il motore endotermico e quindi la filiera italiana orgoglio del Paese, lo faremo in ogni dossier europeo, dal packaging all'euro 7, dalle microplastiche all'ecodesign. Prevalga la ragione sull'ideologia". L'auto elettrica è una sfida che l'Europa può vincere: "Possiamo ancora farcela - osserva Urso - ma dobbiamo recuperare clamorosi ritardi, se vogliamo evitare di passare dalla subordinazione alla Russia per energia fossile a quella ben peggiore della Cina sulla tecnologia green". Un'operazione verità: "Sì, la transizione ecologica non è un pranzo di gala nel Palazzo d'inverno con cibo sintetico. E non può essere affrontata con la mitologia del sistema sovietico in cui la scienza è sottomessa alla ideologia. È una grande rivoluzione industriale che ha costi e benefici, vincenti e perdenti". "Per fare il biocombustibile - osserva il ministro - occorre piantare centinaia di milioni di alberi da cui poi si realizzerà la biomassa, alberi che nella vita assorbiranno molta più anidride carbonica di quella che sarà risparmiata con l'elettrico. Per fare una batteria e una macchina a trazione elettrica occorre riaprire i giacimenti in Italia e in Europa, scavare la terra ed estrarre litio e poi cobalto, manganese, titanio". L'Italia torna in miniera: "In effetti la Commissione ha già annotato 34 materie prime critiche e si appresta a chiederci di aprire le miniere che abbiano chiuso 30 anni fa per estrarre quel che ci serve e lavorare poi i minerali sul nostro territorio. È facile fare gli snob quando il cobalto viene estratto in Congo e lavorato in Cina con il lavoro minorile e in spregio all'ambiente. Chi lo spiega a chi ha imbrattato la Barcaccia di piazza di Spagna che la batteria elettrica nasce dal sottosuolo?", ha concluso Urso. (Rin)