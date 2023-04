Fisco: Leo, la riforma ha anche l'obiettivo di attrarre gli investitori esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, in una intervista al "Messaggero" spiega perché ha scelto di illustrare la sua riforma fiscale, tra i primi, agli investitori esteri della City di Londra. "Tra le debolezze del sistema-Italia c'è sicuramente la scarsa attrattività per gli investimenti esteri e non c'è dubbio che il regime fiscale rappresenti uno degli ostacoli maggiori, ancorché non l'unico. La legge delega di riforma, che il Parlamento si appresta a esaminare, si pone, tra gli altri, l'obiettivo di rimediare a questo limite". "Bisogna ovviamente ridurre il carico tributario, - osserva il ministro - rispettando le compatibilità finanziarie, ma bisogna anche semplificare il sistema e dare certezze a chi guarda con interesse al nostro Paese. E bisogna anche saperlo spiegare bene". Il prossimo anno partirà la Global minimum tax del 15 per cento. Nessun Paese potrà tassare meno di così le imprese, così che anche le big tech come Google o Facebook dovranno iniziare a pagare le tasse: "La revisione dell'Ires verrà ovviamente realizzata all'interno del quadro di riferimento internazionale che entrerà in vigore nel 2024, appunto con la Global minimum tax. Si dovrà abbassare l'aliquota Ires, perché alcuni crediti di imposta e agevolazioni non saranno più compatibili. Ma noi faremo di più: avremo una nuova Ires, con base imponibile più ampia modulata su due aliquote, con l'intento di far pagare meno chi più assume e investe". (segue) (Res)