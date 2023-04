Fisco: Leo, la riforma ha anche l'obiettivo di attrarre gli investitori esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al regime di 'cooperazione rafforzata', "Vogliamo progressivamente abbassare il limite di volume d'affari per accedere a questo regime particolare. Ci vorrà tempo, certo. Ma in prospettiva possiamo puntare ad abbassare il limite di volume d'affari a 100 milioni di euro (attualmente è 1 miliardo). La nostra idea è di rafforzare il ruolo dell'Oic (l'ente che emana i principi contabili per la redazione dei bilanci) incaricandolo di elaborare documenti interpretativi per settore". "Sulla base di questi documenti, - continua Leo - un soggetto pubblico potrà elaborare i cosiddetti Tax Control Framework settoriali, ovvero le procedure per definire un sistema di controlli interni sui processi e sulle transazioni che hanno effetti di natura tributaria". A questo punto il contribuente potrà redigere il proprio Tax Control Framework, "che dovrà essere certificato da un professionista con adeguate competenze ed esperienze. Infine, un altro professionista potrà apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. Accettare questa procedura - conclude il viceministro - comporterà l'accesso a un sistema di premialità e di certezze". (Res)