Pnrr: Zaia, date a noi i soldi che altri non spendono

- Alcune regioni, specialmente al Sud, sono in forte ritardo sui progetti legati al Pnrr. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato che anziché perdere tutti quei miliardi sarebbe meglio girarli alle regioni in grado di realizzare le opere: "Ma non ne faccio una questione geografica - spiega a "Libero" - Direi la stessa cosa se non riuscisse a spenderli il Veneto. C'è questa nenia che l'Italia non usa i fondi comunitari: bene, è ora di cominciare a dire chi non li usa. Se a noi ne dessero il doppio non avremmo problemi a spenderli". Però sull'autonomia se l'è presa si coi governatori del Sud: 'Ce ne sono tre che non la vogliono'. "Non è colpa di chi governa il Sud da pochi anni se in alcuni aspetti è rimasto indietro. Ma è innegabile che se hai migliaia di cittadini che vanno a farsi curare fuori regione, il problema dei rifiuti in strada, se non ce la fai a erogare certi servizi... Sono convinto che l'autonomia differenziata giovi di più al Sud che al Nord: il Meridione può colmare un gap economico e infrastrutturale importante". "Ogni governatore - aggiunge - si vanta della propria sanità, poi però quando gli viene detto 'ti do ancora più autonomia per migliorarla' protestano 'perché spacca l'Italia'", ha concluso Zaia. (Res)