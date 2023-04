Energia: Garrone (Erg), le rinnovabili vinceranno ma spegnete la burocrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda: è importante per le aziende del settore unirsi, così da affrontare in modo più strutturato la concorrenza e il mercato. Questo detto da un'azienda presente in nove Paesi e lievitata, oltre che per sviluppo organico e repowering, anche per acquisizioni. Quattro solo nell'ultimo anno tra Spagna e Italia: tre nel solare e una nell'eolico. "Siamo entrati in Spagna e Svezia, siamo forti in Francia e Germania, in Uk stiamo crescendo. Guardiamo a opportunità anche in altri Paesi europei". Secondo Garrone, le aziende familiari italiane "hanno ottime capacità di fare affari, ma per potersi sviluppare hanno bisogno di seguire l'esempio delle tedesche, più grandi. Servono poli, fusioni, accordi, apertura del capitale. Le nuove generazioni sono più disposte a farlo". (segue) (Res)