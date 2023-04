Energia: Garrone (Erg), le rinnovabili vinceranno ma spegnete la burocrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scelta totale delle rinnovabili, insomma, non ci sono rimpianti in Erg: "Non ci dispiace avere ceduto l'oil. Il ritorno alle fonti fossili è temporaneo, dovuto a una situazione di necessità. Il contributo delle rinnovabili sarà sempre maggiore". Ma per arrivare agli obiettivi dell'Agenda Onu l'Italia deve correre: "Bisognerebbe installare dieci gigawatt all'anno, ne sono stati installati solo tre e perlopiù nel solare domestico. Di questo passo non arriveremo mai agli obiettivi al 2030". "Abbiamo tempi di autorizzazione lunghissimi, - rileva il manager - in media cinque anni per un parco eolico. Colpa anche di un forte disallineamento tra regioni e governo centrale e di un'eccessiva burocrazia: per il via libera servono una trentina di pareri degli uffici istituzionali. Bisogna semplificare, il quadro regolatorio va cambiato", ha concluso Garrone. (Res)