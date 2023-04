Regno Unito: sondaggio, cittadini non si fidano del governo sulla criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 71 per cento degli elettori britannici non è sicuro che il governo possa affrontare e ridurre con successo la criminalità. È quanto emerge da un sondaggio di Opinium per il quotidiano "The Guardian", che suggerisce che una paralizzante mancanza di fiducia sta danneggiando i tentativi del primo ministro Rishi Sunak nella lotta contro la criminalità organizzata e il comportamento antisociale. Il sondaggio ha inoltre rilevato che, su questa tematica, il 30 per cento dei cittadini si fiderebbe di più di un governo guidato dal leader laborista Keir Starmer rispetto al governo conservatore guidato dal primo ministro Rishi Sunak. La notizia arriva dopo che il Regno Unito ha annunciato l'intenzione di introdurre leggi più severe per "reprimere i comportamenti antisociali". (Rel)