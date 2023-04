Montenegro: Djukanovic si congratula con nuovo presidente Milatovic, rispetto scelta dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico dei socialisti (Dps) e presidente uscente sconfitto alle elezioni di ieri in Montenegro, Milo Djukanovic, si è congratulato subito in tarda serata con il rivale del Movimento Europe Now (Pes), Jakov Milatovic, per la vittoria alle elezioni presidenziali. "Il Montenegro ha scelto e io rispetto la scelta. Desidero che sia un presidente di successo e degno della fiducia dei cittadini. Se sarà un presidente di successo, significa che anche il Montenegro avrà successo", ha detto Djukanovic ringraziando poi gli elettori per il sostegno, in particolare la diaspora. "Ora è molto importante che il Montenegro compia un altro passo alle prossime elezioni parlamentari, l'11 giugno", ha aggiunto. Djukanovic ha affermato che la responsabilità nei confronti del Montenegro lo ha portato a presentarsi a queste elezioni. "Lo abbiamo fatto per proteggere l'onore e l'interesse nazionale dei montenegrini, ma i risultati sono risultati. Abbiamo mostrato la nostra responsabilità nei confronti del Montenegro e continueremo nel prossimo periodo. Un Montenegro civico, europeo e multietnico rimane la mia preoccupazione, il mio amore e qualcosa a cui dedicherò tutta la mia vita", ha concluso il leader montenegrino. (Seb)