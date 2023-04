Energia: prezzi petrolio in rialzo sui mercati asiatici dopo taglio produzione Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del petrolio hanno registrato un aumento significativo sui mercati asiatici oggi, dopo l'annuncio di un taglio della produzione da parte del gruppo di Paesi produttori noto come Opec+. All'apertura delle piazze asiatiche stamattina il prezzo del petrolio è aumentato di 5 dollari al barile; i future sul petrolio greggio Brent, in particolare, hanno registrato un balzo del 6,3 per cento a 84,95 dollari al barile, ai massimi da circa un mese a questa parte. Il West Texas Intermediate ha registrato invece un rincaro dell'8 per cento nelle fasi di pre-contrattazione, toccando gli 80 dollari al barile. I Paesi dell'Opec+ hanno deciso volontariamente di ridurre la produzione petrolifera dal mese di maggio prossimo fino alla fine del 2023. In particolare, secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, una fonte del ministero dell’Energia dell’Arabia Saudita ha fatto sapere che Riad diminuirà la produzione di 500.000 mila barili al giorno fino alla fine dell’anno. (segue) (Git)