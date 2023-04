Ucraina-Germania: il ministro dell'Economia Habeck in visita a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, è giunto in visita a Kiev. Come riferisce l’emittente televisiva “Zdf”, l’esponente del governo federale è accompagnato da alcuni imprenditori tedeschi. Al centro dei colloqui, la ricostruzione dell’Ucraina e la collaborazione nel settore dell’energia. All’arrivo alla stazione ferroviaria di Kiev, Habeck ha sottolineato come lo scopo del viaggio sia dare al Paese invaso dalla Russia “un messaggio chiaro: che sarà vittorioso, che sarà ricostruito, che l'Europa ha interesse non solo a fornire sostegno nel momento del bisogno, ma che l'Ucraina sarà anche un partner economicamente forte in futuro”. (Geb)