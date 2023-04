Giappone: membro Partito comunista cinese indagato per sottrazione dati tecnologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia nazionale giapponese ha avviato indagini a carico di un membro del Partito comunista cinese che ha lavorato come tecnico in Giappone, e che è sospettato di aver divulgato senza autorizzazione dati relativi a tecnologie avanzate per l'applicazione agricola. Lo riferiscono fondi citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". L'uomo, ex dipendente di un'azienda giapponese di componenti elettronici, avrebbe legami con l'Esercito popolare di liberazione cinese, ed è sospettato di essersi impossessato di dati da utilizzare nell'ambito del vasto programma governativo di modernizzazione del settore agricolo cinese. Secondo le indiscrezioni, l'uomo avrebbe trasmesso dati e informazioni a due dipendenti di una azienda cinese tramite social media. Nei mesi scorsi le autorità del Giappone hanno intensificato gli sforzi tesi ad arginare la fuga di tecnologie sensibili nell'ambito della ricerca e lo spionaggio industriale. (Git)