Corea del Sud: vigili del fuoco combattono incendio boschivo a Seul

21 luglio 2021

- I vigili del fuoco della Corea del Sud stanno tentando di contenere un incendio divampato da più di 20 ore in una montagna a Seul. Il rogo si è verificato nel Monte Inwang, popolare località escursionistica nel distretto centrale Jongno della capitale coreana, e si è propagato rapidamente a causa del forte vento, tanto da spingere le autorità ad evacuare 120 famiglie in via precauzionale. L'incendio principale è stato spento nella serata di ieri, ma il contenimento dei vari focolai è proseguito stamattina. Le cause dell'incendio sono oggetto di indagine. (Git)