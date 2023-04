Penisola coreana: Usa, Corea del Sud e Giappone iniziano nuova esercitazione navale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Corea del Sud dovrebbero ricordare i rischi che comportano le loro provocazioni, se vogliono evitare una catastrofe nucleare. È quanto si legge in un commento pubblicato ieri mattina dalla “Kcna”, l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, a conclusione delle esercitazioni militari “Freedom Shield” (Scudo della pace), condotte dalle Forze armate statunitensi e sudcoreane dal 13 al 24 marzo. “Gli Stati Uniti e i loro seguaci non dovrebbero mai dimenticare il fatto che lo Stato rivale possiede capacità pratiche di attacco nucleare”, si legge nel commento, “cosi come la peculiarità del nostro popolo e dell’esercito della Repubblica popolare democratica di Corea, che non parlano a vanvera”. (segue) (Git)