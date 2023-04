Corea del Nord: viceministro Unificazione sudcoreano incontra inviato giapponese per il nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell'Unificazione della Corea del Sud, Kim Ki-woong, incontrerà l'inviato per il nucleare del Giappone Takehiro Funakoshi, per discutere il rafforzamento della cooperazione bilaterale in risposta alle provocazioni della Corea del Nord. Lo ha annunciato oggi il ministero dell'Unificazione, precisando che l'incontro è in programma giovedì 6 aprile e seguirà la visita a Tokyo del ministro dell'Unificazione Kwon Young-se, il mese scorso. In tale occasione, i funzionari dei due Paesi hanno discusso l'apertura di un canale consultivo tra il ministero dell'Unificazione e il ministero degli Esteri giapponese. (segue) (Git)