Germania: ministra Interno Faeser, riformare Costituzione per potenziare difesa cibernetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Faeser, è “fondamentale” che l'esecutivo e gli Stati agiscano “in modo coordinato” e sviluppino “continuamente” le proprie capacità nella difesa cibernetica. A oggi, la competenza in materia è dei Laender, con il Bsi che ha un ruolo di coordinamento. Per l'esponente della Spd, la guerra della Russia contro l'Ucraina ha significato una “svolta epocale” anche in politica interna e la situazione di rischio nella sicurezza informatica è “elevata” in Germania. Il conflitto ha, infatti, “un potenziale significativo di escalation”. Tuttavia, una notevole offensiva informatica della Russia contro i Paesi occidentali “finora non si è concretizzata”. Allo stesso tempo, ha infine dichiarato Faeser, “le forze sono state riunite” e le misure di protezione contro gli attacchi informatici russi sono state “intensificate”. (Geb)