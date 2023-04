Imprese: McDonald's chiude temporaneamente uffici Usa in vista di licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei fast food McDonald's Corp chiuderà temporaneamente i suoi uffici negli Stati Uniti questa settimana, mentre si prepara a comunicare una serie di licenziamenti parte di un programma di ristrutturazione aziendale. La compagnia con sede a Chicago ha comunicato ai dipendenti dei suoi uffici negli Stati Uniti e a parte del personale internazionale che dovranno lavorare da remoto per tre giorni a partire da oggi, in visita della "comunicazione di decisioni chiave riguardanti i ruoli e i livelli di personale nell'organizzazione". L'azienda non ha fornito indicazioni in merito all'entità dei licenziamenti. (Was)