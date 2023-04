Germania: l'Ufficio per la sicurezza informatica utilizza tecnologia di Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi) utilizza tecnologia prodotta dall'azienda per le telecomunicazioni cinese Huawei, sospettata di attività di spionaggio a favore di Pechino. È quanto afferma il governo tedesco nella risposta a un'interrogazione presentata dall'Unione, principale gruppo di opposizione formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il Bsi impiega un router Lte di Huawei “per presentazioni esterne tramite una connessione Internet aperta”. Inoltre, l'agenzia utilizza componenti della società Alcatel-Lucent Enterprise, società la cui maggioranza è posseduta da China Huaxin, gruppo statale per le telecomunicazioni di Pechino. Questa tecnologia è utilizzata completamente per la rete di telefonia fissa del Bsi. Il governo federale esclude che siano interessati “dati” o “l'infrastruttura di comunicazione mobile” dell'agenzia. Intanto, il ministero dell'Interno tedesco sta esaminando i componenti della rete 5G della Germania di produzione cinese al fine di valutarne i rischi. Gli operatori della rete potrebbero essere costretti a rimuovere le tecnologie già installate qualora costituissero una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico. (Geb)