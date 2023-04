Germania: governo non esclude che Forze armate usino tecnologia cinese per comunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale non esclude che le Forze armate tedesche (Bundeswehr) utilizzino tecnologia di produzione cinese nella loro infrastruttura per le comunicazioni. È quanto l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz afferma nella risposta a un'interrogazione presentata dall'Unione, principale gruppo di opposizione formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che le aziende per le telecomunicazioni cinesi Huawei e Zte sono sospettate di attività di spionaggio a favore di Pechino. Nella risposta all'Unione, l'esecutivo tedesco evidenzia che le infrastrutture di comunicazione della Bundeswehr sono di regola realizzate da società “per conto” delle stesse Forze armate, “in conformità con le specifiche e le linee guida applicabili dell'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi)”. In questo contesto, “non è da escludere che vengano impiegati componenti di produttori cinesi”. A ogni modo, le infrastrutture in questione vengono “acquistate e utilizzate secondo le specifiche del Bsi” relative ai requisiti di certificazione o approvazione per la sicurezza informatica e cibernetica. (Geb)