Business news: Brasile, conti settore pubblico chiudono febbraio in deficit di 4,7 miliardi di euro

- I conti del settore pubblico consolidato del Brasile - formato da governo centrale, stati, municipi e aziende statali - hanno registrato nel mese di febbraio 2023 un saldo negativo di 26,4 miliardi di real (4,7 miliardi di euro). Lo riferisce la Banca centrale (Bc). Il risultato è in calo su anno rispetto al surplus da 3,4 miliardi di real (610,3 milioni di euro) registrato a febbraio 2022. In particolare i governi degli stati e dei municipi hanno registrato il mese scorso un surplus da 11,8 miliardi di real (2,1 miliardi di euro di euro). Saldo positivo anche per i conti delle aziende statali, con un surplus da 938 milioni di real (168,3 milioni di euro). Di contro hanno registrato deficit i conti del governo federale, pari a 39,2 miliardi di real (7 miliardi di euro). (Res)