Giappone-Cina: navi cinesi si trattengono in acque territoriali giapponesi per 80 ore (3)

- Hayashi ha toccato anche altri punti sensibili per la Cina, ricordando l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan ed esprimendo preoccupazione per la situazione di Hong Kong e della regione autonoma uigura dello Xinjiang. Inoltre, a proposito della guerra in Ucraina, ha invocato un ruolo responsabile di Pechino per la pace e la sicurezza internazionale. Sono state scambiate opinioni anche su altre questioni internazionali, tra cui la Corea del Nord, ed è stato convenuto di mantenere un’assidua comunicazione. Per quanto riguarda la cooperazione economica bilaterale, Hayashi ha ricordato quanto concordato dai leader sulla creazione di un ambiente adeguato, trasparente, prevedibile, equo e sicuro e ha sollecitato la revoca delle restrizioni all’importazione di prodotti alimentari giapponesi. Per quanto riguarda la cooperazione trilaterale con la Corea del Sud è stato concordato di rilanciarla, anche attraverso incontri a livello di ministeri degli Esteri e di vertice. Il rappresentante di Tokyo ha ribadito la posizione del Giappone sul rilascio in mare dell’acqua di Fukushima trattata con sistema Alps (Advanced liquid processing system). Hayashi ha fatto una visita di cortesia al primo ministro cinese, Li Qiang. (Git)