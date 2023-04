Ucraina: Milley, vittoria di Kiev "improbabile" quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vittoria militare decisiva dell'Ucraina sulla Russia è improbabile nel corso del 2023, nonostante i massicci aiuti militari forniti dagli Stati Uniti e dai Paesi della Nato. Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore delle Forze armate Usa, generale Mark Milley, nel corso di una intervista concessa a "Defense One". Respingere le forze russe dal territorio dell'Ucraina, ha spiegato il generale, è "un'impresa militare molto difficile": "Stiamo parlando di qualche centinaio di migliaia di russi che si trovano ancora nell'Ucraina occupata. Non dico che non possa essere fatto, dico solo che è un compito molto difficile". Milley ha preso atto che proprio la liberazione dell'intero territorio nazionale è l'obiettivo di Kiev, e che Washington lo sostiene: "Ne hanno certamente il diritto, è il loro Paese. Hanno la superiorità morale", ha detto il generale, avvertendo però che "non penso sia probabile che accada nel breve termine quest'anno". Infine, il capo di stato maggiore ha ribadito che al momento l'invio a Kiev di missili balistici a corto raggio Atacm, dalla gittata di 190 chilometri, non è contemplato politicamente, e che "sul piano militare, ne abbiamo relativamente pochi, e dobbiamo assicurarci di mantenere anche i nostri arsenali". (Was)