Usa: incriminazione di Trump, Polizia New York "pronta a rispondere" a eventuali proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di polizia di New York (Nypd) ha annunciato che i suoi agenti sono "pronti a rispondere" a proteste e disordini domani, 4 aprile, in concomitanza con la comparizione in tribunale a Manhattan dell'ex presidente Donald Trump. Un portavoce del Dipartimento di polizia ha dichiarato che gli agenti sono stati "posti in stato di allerta", aggiungendo però che "al momento non ci sono minacce credibili alla città di New York". "L'Nypd assicura che di migliaia di eventi, incluse attività legate al primo emendamento, si svolgano in sicurezza a New York ogni anno", ha dichiarato il portavoce. (segue) (Was)