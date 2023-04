Usa: incriminazione di Trump, Polizia New York "pronta a rispondere" a eventuali proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, comparirà in tribunale martedì per essere chiamato in giudizio, dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato a favore della sua incriminazione per una serie di crimini finanziari. Lo hanno confermato fonti anonime alla “Cnn”. La seduta sarà presieduta dal giudice Juan Merchan. In precedenza, fonti anonime hanno riferito che nei confronti dell’ex presidente Usa saranno emessi 30 capi d’accusa per frode. (Was)