Australia: elezione suppletiva a Melbourne, premier Albanese rafforzato da vittoria inattesa

- Il governo del primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, è uscito rafforzato dall'elezione suppletiva per un seggio alla Camera bassa federale che si è tenuta ieri ad Aston, un distretto alla periferia orientale di Melbourne. La candidata del Partito laborista di Albanese, Mary Doyle, ha vinto a sorpresa l'elezione, nonostante la crescente insoddisfazione espressa dagli elettori per l'aumento del costo della vita. L'elezione ha segnato invece un'altra dura sconfitta per l'opposizione liberal-nazionale. Albanese ha parlato di "una vittoria storica", aggiungendo però che il governo continuerà ad occuparsi dei problemi concreti dei cittadini. L'ultima vittoria di un partito di governo in un'elezione suppletiva in Australia risale al 1920, più di un secolo fa. (Res)