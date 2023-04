Giappone: rinnovabili, adozione pannelli fotovoltaici flessibili entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone punta all'adozione diffusa di pannelli fotovoltaici flessibili nel Paese entro il 2030. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il governo è pronto a sostenere finanziariamente i produttori nazionali, per poi procedere all'installazione in edifici pubblici, stazioni ferroviarie, scuole e altri siti. Il fulcro del piano prevede l'adozione e la commercializzazione entro il 2030 dei pannelli fotovoltaici di nuova generazione in perovskite: più leggeri e flessibili dei più convenzionali pannelli in silicio, i nuovi pannelli potrebbero essere adattati a superfici curve, consentendo di destinare una porzione maggiore degli edifici alla generazione di energia elettrica. Il Giappone sta già sostenendo le aziende impegnate nello sviluppo di questa tecnologia, come Skisui Chemical e Toshiba; per raggiungere la produzione di massa Tokyo emetterà apposite obbligazioni per la transizione verde. (Git)