Ue-Francia: von der Leyen domani a Parigi, pranzo di lavoro con Macron

- Domani la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen incontrerà il presidente Emmanuel Macron a Parigi per un pranzo di lavoro. Lo riferisce il portavoce della Commissione Eric Mamer su Twitter. I due discuteranno di questioni di attualità tra cui la guerra in Ucraina, l'energia e i preparativi per il loro viaggio in Cina, compreso il loro incontro congiunto con il presidente cinese Xi Jinping. (Beb)