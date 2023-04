Business news: Honduras-Cina, iniziate le operazioni per avviare le relazioni diplomatiche con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell’Honduras, Xiomara Castro, ha dato istruzioni al ministro degli Esteri onduregno, Enrique Reina, di iniziare le operazioni per avviare le relazioni diplomatiche con la Cina, “un'opportunità di crescita economica, sociale e infrastrutturale”. Lo riferisce in un tweet il ministero degli Esteri del Paese dell’America centrale, che ha di recente annunciato la decisione di interrompere le relazioni diplomatiche con Taiwan per avviarle con Pechino. Il governo di Xiomara Castro, riferisce il quotidiano “El Heraldo”, ha notificato a Taiwan che la sua ambasciata dovrà chiudere entro 30 giorni, mentre il presidente cinese Xi Jinping ha invitato formalmente l’omologa onduregna a visitare il Paese asiatico in data da definire. (Res)