Bielorussia: ambasciatore russo, armi nucleari saranno schierate nei pressi del confine occidentale

- Le armi nucleari schierate in Bielorussia saranno dislocate in prossimità dei confini occidentali dell'Unione statale (entità sovranazionale formata da Russia e Bielorussia). E' quanto affermato dall'ambasciatore russo in Bielorussia Boris Grjzlov. Tali armamenti "saranno trasferiti ai confini occidentali della nostra Unione statale e aumenteranno le possibilità di garantire la nostra sicurezza. Ciò avverrà nonostante il clamore in Europa e negli Stati Uniti", ha detto Gryzlov all'emittente "Ctv". L'ambasciatore ha ricordato che i siti di stoccaggio per le armi nucleari tattiche della Russia dovrebbero essere costruiti in Bielorussia entro il primo luglio, come precedentemente annunciato dal presidente russo Vladimir Putin (Rum)