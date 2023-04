Balcani: Tajani, nella regione tante opportunità per aziende italiane anche in settore vinicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Balcani ci sono tante opportunità per le aziende italiane, anche nel settore vinicolo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Al Vinitaly con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e i premier di Albania, Edi Rama, e Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski. Nei Balcani ci sono tante opportunità per le aziende italiane, anche nel settore vinicolo. Crescita economica e internazionalizzazione, questa la nostra strategia nella regione”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Res)