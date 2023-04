© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Flash mob organizzato dai gruppi consiliari di Verdi – sinistra di Roma e del Lazio, per difendere la memoria di Roma, medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza. Via Rasella, Roma (ore 16)- Inaugurazione della stanza denominata “Ti Ascolto”, realizzata dal Centro Donna Lilith di Latina e dedicata all’ascolto protetto di soggetti vulnerabili vittime dei reati di violenza e abusi. Reparto Territoriale dei carabinieri di Aprilia (LT) (ore 11) (Rer)