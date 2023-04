Montenegro: presidenziali, prime proiezioni danno Milatovic in vantaggio su Djukanovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le prime proiezioni dei risultati delle elezioni presidenziali in Montenegro, Jakov Milatovic è in vantaggio sul suo avversario, il presidente uscente Milo Djukanovic. Stando a quanto riportato dal Centro per il monitoraggio e la ricerca (Cemi) sulla base di un campione di voto parziale, Milatovic, candidato del Movimento Europe Now (Pes), ha ottenuto il 60,1 per cento dei voti. Il suo sfidante, membro del Partito democratico dei socialisti (Dps), risulta invece avere il 39,9 per cento. Secondo il Cemi è difficile che i risultati possano cambiare drasticamente. (Seb)