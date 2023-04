Ucraina: colloquio Tajani-Grossi, Italia a sostegno di zona franca intorno a centrale Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto questa sera una “cordiale e lunga telefonata” con il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, sulla guerra in Ucraina, con particolare riguardo alla situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. Grossi, reduce da una ulteriore missione in quella zona e da colloqui avuti con il presidente Volodymyr Zelensky e gli altri vertici ucraini, ha fornito aggiornamenti sulla prospettiva di creare attorno alla centrale una zona franca, soggetta a una speciale protezione internazionale. Tajani ha rinnovato il forte sostegno del governo italiano a questa prospettiva, anche in vista della missione che Grossi si accinge a fare nei prossimi giorni a Mosca. Il ministro ha riferito che utilizzerà il foro del G7 in aprile a Tokyo per evidenziare la priorità politica che l'Italia attribuisce a questo percorso su Zaporizhzhia come possibile punto iniziale, se la situazione lo consentisse, di un negoziato più vasto. Grossi ha poi scambiato delle valutazioni anche sulla situazione in Iran dove la situazione resta preoccupante e non ci sarebbero al momento novità sostanziali rispetto ai mesi scorsi. Tajani e Grossi, vista la delicatezza degli scenari in corso, hanno concordato di continuare a mantenersi in raccordo diretto su tali questioni. (Res)