Finlandia: elezioni parlamentari, Marin ammette la sconfitta per il Partito socialdemocratico

- La premier uscente della Finlandia, Sanna Marin, ha concesso la vittoria alle elezioni parlamentari. Il suo Partito socialdemocratico, con lo scrutinio dei voti ormai quasi concluso, si posiziona terzo al 19,9 per cento dietro il Partito della coalizione nazionale (Kok) al 20,7 per cento e il Partito dei finlandesi (Sp) al 20,1. Il leader di Kok, Petteri Orpo, dovrà ora guidare i negoziati per la formazione di una nuova maggioranza. (Sts)