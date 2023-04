© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra dicembre del 2022 e febbraio del 2023 l'indice di disoccupazione in Cile è stato dell'8,4 per cento, la cifra più alta da settembre del 2021. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine). Si tratta di un dato in aumento di 0,9 per cento sui dodici mesi precedenti, risultato di un aumento della forza lavoro (+4 per cento) maggiore di quella delle persone occupate (+3 per cento). (Res)