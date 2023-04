Business news: Brasile, Banco do Brasil presenta programma per favorire esportazioni imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca statale brasiliana Banco do Brasil (Bb) ha presentato un programma per favorire le esportazioni di micro e piccole imprese sul mercato internazionale. Il programma, realizzato in collaborazione con l'Agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti (ApexBrasil), prevede corsi di formazione sul business digitale, consulenze e un portafoglio di soluzioni per 20mila imprenditori del segmento ad alto potenziale di vendita all'estero. "Vogliamo portare i nostri clienti verso il loro primo export", afferma la vicepresidente Retail Business di Bb, Carla Nesi. "Il processo di internazionalizzazione genera numerosi vantaggi, come guadagni da nuovi mercati e maggiore competitività", ha affermato il direttore vendite di Bb, Francisco Lassalvia. (Res)