Business news: Messico, Banca centrale alza tasso di sconto all'11,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Messico (Banxico) ha aumentato di 25 punti base il tasso di sconto portandolo all'11,25 per cento su anno. La decisione, presa all'unanimità, è accompagnata da un leggero miglioramento nelle prospettive sulla crescita dell'inflazione. Si tratta del quindicesimo aumento di fila, il primo di 25 punti base dopo due incrementi di 50 e quattro da 75 punti. Una tendenza che, di fatto, Banxico aveva anticipato quando, nella riunione di inizio febbraio aveva detto che avrebbe abbassato il ritmo di crescita del tasso. La giunta dei governatori ritiene che l'inflazione possa chiudere al 7,5 per cento su anno, in calo di due decimi sulla previsione fatta a febbraio, confermando che la corsa dei prezzi dovrebbe rientrare entro il limite obiettivo del 3 per cento (con un punto percentuale in più e meno) nel secondo trimestre del 2024. (Res)