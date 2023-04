Business news: Venezuela, industriali, 2022 in crescita annua del 14,8 per cento, stime in calo per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il settore industriale venezuelano è cresciuto del 14,81 per cento rispetto all'anno precedente. Lo riferisce la sigla di settore (Conindustria) pubblicando i dati relativi al IV trimestre del 2022. Un risultato che gli industriali dubitano però possa ripetersi nell'anno in corso quando, sostiene il presidente di Conindustria Luigi Pisella in un incontro coi media locali, si dovrebbe registrare una crescita compresa tra il 4 e il 6 per cento. Nel trimestre ottobre-dicembre 2022, l'uso della capacità istallata è stato pari al 39,9 per cento, simile a quello registrato a metà del 2016, segnala Conindustria. Il settore con la maggiore utilizzazione è stato quello dell'elettronica, informatica e ottica (63,5 per cento), seguito dai prodotti non metallici (57,6 per cento) e dal chimico e farmaceutico (51,3 per cento). (Res)